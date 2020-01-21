Болонья, Италия, , 21:44 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не считает вероятной отставку правительства (и свою собственную) после местных выборов в провинции Эмилья-Романья, сказал он журналистам во вторник, 21 января.

Выборы в одном из ключевых регионов страны пройдут в ближайшее воскресенье, 26 января. Некоторые наблюдатели полагают, что если кандидат от правящей национальной коалиции (в данном случае — кандидат от либералов) потерпит очередное поражение, то в отставку уйдет и правительство.

Все местные выборы после 2018 года выиграла правоцентристская коалиция во главе с «Лигой» Маттео Сальвини (которая ныне находится в оппозиции), коалиционное правительство либералов и популистов было сформировано в сентябре 2018 года без проведения выборов, совокупный рейтинг правящих партий на 12% ниже рейтинга оппозиции, а рейтинг доверия правительству не превышает 25% — представители оппозиции считают все эти причины основанием для досрочных национальных выборов в случае поражения либералов в Болонье, где они не проигрывали около полувека.