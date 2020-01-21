Москва, 21 января 2020, 20:38 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова стала главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Соответствующий указ подписан сегодня, 21 января, президент России Владимир Путин.