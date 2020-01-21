Москва, 21 января 2020, 20:38 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова стала главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Соответствующий указ подписан сегодня, 21 января, президент России Владимир Путин.
«Конституция РФ будет изменена?»
Экс-министр здравоохранения Скворцова возглавила Росздравнадзор
Президент России Владимир Путин предложил на пост председателя правительства кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Кандидат уже встречается с руководством Государственной думы России и парламентскими фракциями, объясняя им свои взгляды и позиции. Тем временем, большой интерес вызывает то, какую структуру нового правительства России предложит Мишустин, кто из старых министров останется на своих постах и какие появятся новые лица. Политики и эксперты делают прогнозы.