Москва, , 20:02 — REGNUM Андрей Рэмович Белоусов, который ранее занимал должность советника президента России по экономическим вопросам, назначен первым заместителем председателя правительства России. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал сегодня, 21 января.

Согласно указу президента о структуре правительства, в нём будет только один первый заместитель председателя, им и станет Белоусов.

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