Душанбе, , 18:09 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон снял с должности министра юстиции Рустама Шохмурода в связи с переходом на другую работу. Указ об этом президент подписал сегодня, 21 января.

Сегодня же на его место назначен Музаффар Ашуриён. Ранее он был первым заместителем руководителя Исполнительного аппарата президента страны.

Напомним, что также сегодня должности оставили заместитель премьер-министра Махмадтоир Зокирзода и министр труда, миграции и занятости Сумангул Тагойзода, руководившая ведомством на протяжении последних семи лет.