Москва, , 17:53 — REGNUM В новом составе правительства России сохранят должности вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов и министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации СМИ, уйдёт из правительства вице-премьер Виталий Мутко. Не сохранит пост министр просвещения Ольга Васильева. Её может заменить глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Поста министра культуры лишится Владимир Мединский. Кандидат на эту должность — Ольга Любимова, руководитель департамента кинематографии.

На место главы Минздрава Вероники Скворцовой агентство называет двух кандидатов — руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко и главу ФМБА Владимира Уйбу. Кандидатом на пост главы Минтруда вместо Максима Топилина указан заместитель министра финансов Антон Котяков.