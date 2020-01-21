Москва, , 17:32 — REGNUM Владимир Мединский, который с 2012 года возглавляет министерство культуры, не займет эту должность в составе нового правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к аппарату правительства.

Напомним, что Мединский впервые стал министром культуры в 2012 году, когда Дмитрий Медведев сформировал свое первое правительство. В 2018 году Мединский вошел в состав второго правительства Медведева, сохранив портфель министра культуры.

По данным источников РБК, в новом правительстве Михаила Мишустина Мединский уже не будет министром культуры. Какова его дальнейшая судьба на данный момент не известно.

При этом источники прочат на должность главы Минкульта Ольгу Любимову — главу департамента кинематографии министерства культуры.

Про Любимову, помимо того, что она работает в министерстве, известно, что она дочь исполняющего обязанности ректора Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Бориса Любимова. Департамент кинематографии Минкульта она возглавила в январе 2018 года. До этого два года работала на «Первом канале».