Москва, , 15:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин 22 января посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи, где встретится со студентами и преподавателями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в преддверии Дня российского студенчества Пути н встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями и наставниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января глава государства также посетит город Усмань в Липецкой области. Российский лидер посетит усманские социальные объекты города, а также проведет совещание с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и министрами правительства РФ на тему реализации мер соцподдержки на примере региона.