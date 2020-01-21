Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Целью политики США в 2020 году должно стать разобщение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, об этом 21 января сообщает The Times.

Колумнист издания Нил Фергюсон обосновывает свое желание заботой о России, которая, по его мнению, должна стать частью Западного мира, в противном случае она будет поглощена своим крупным соседом.

«Окончательная цель американской стратегии 2020-х годов должна состоять в том, чтобы добиться зеркального отражения того маневра, разобщив Путина и Си и подтолкнув Россию в западную конфигурацию, единственно способную спасти Россию от поглощения развивающимся Китаем», — подчеркивает Фергюсон.

Несмотря на свою симпатию к самой крупной стране в мире, журналист позволяет себе делать не вполне дипломатические комментарии.

«Сейчас Китай — это гигант, а Россия — его злобный маленький напарник», — пишет журналист, добавляя, что Путин доставляет президенту США Дональду Трампу сплошные неприятности.

Напомним, в настоящее время отношения между Китаем и Россией находятся на самом высоком уровне за всю историю двусторонних отношений. В то же время у США существуют серьезные разногласия как с Москвой, так и с Пекином.

Читайте ранее в этом сюжете: Из России в Китай автобусы не идут из-за отсутствия пункта пропуска