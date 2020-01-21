Сеул, , 14:50 — REGNUM В правительстве Южной Кореи рассматривают три варианта реализации проекта индивидуального туризма в КНДР, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения страны.

По их словам, среди вариантов представлены: посещение горы Кымган и города Кэсона членами разделённых семей и представителями общественных организаций, посещение КНДР через третьи страны, туристические программы для иностранцев, включающие посещение как Южной Кореи, так и Северной.

В случае посещения КНДР через турагенства третих стран, граждане Южной Кореи смогут посетить Пхеньян, район Яндок в провинции Пхёнан-Намдо, курортную зону Вонсан-Кальма и уезда Самчжиён-гун провинции Янгандо.

В настоящее время КНДР продает турпакеты через туристические агенства в Китае, странах Европы и США.

Также правительство Южной Кореи приступило к рассмотрению ряда вопросов относительно безопасности южнокорейских туристов и получении виз. В министерстве отметили, что в настоящее время разрабатывается специальный документ, который будет подписываться с турагентствами и северокорейскими организациями, гарантирующих безопасность туристов.

Кроме того, предполагается, что приглашение, которое ранее было необходимо для посещения Северной Кореи, будет заменено на визу.

В министерстве объединения отметили, что туристические поездки в Северную Корею, а также фактические расходы туристов на проживание и питание в стране не попадают под международные санкции.