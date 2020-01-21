Москва, , 13:37 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашение между правительством РФ и правительством Анголы о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Соглашение носит рамочный характер и определяет основные условия двусторонних отношений в области космической деятельности, обеспечивая регулирование порядка охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, осуществления экспортного контроля, совершения таможенных операций с оговоренной категорией товаров специального назначения, обеспечения защиты вывозимого имущества экспортирующей стороны и связанных с ней организаций на территории импортирующего государства, обращения с различными видами информации, охраны технологий и так далее.

Соглашение направлено на развитие в таких областях как спутниковая навигация, включая, в частности, размещение российских квантово-оптических, беззапросных радиотехнических измерительных станций ГЛОНАСС на территории республики.

Соглашение подписано 4 апреля 2019 г. в Москве.

Соглашение заключается на десять лет с возможностью пролонгации на пять лет. Документ подписан по итогам форума «Россия — Африка».