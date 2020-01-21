Пекин, , 12:54 — REGNUM В сложившейся традиции в преддверии китайского Нового года, отмечаемого по лунному календарю, партийно-государственный лидер страны и председатель Центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпин, являющийся Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны, провел инспекцию воинских частей и подразделений НОАК в провинции Юньнань на юго-западе страны, сообщает Синьхуа.

Поздравив с праздником личный состав НОАК, вооруженной полиции и сотрудников правоохранительных органов, глава государства обратился к ним, а также к резервистам и представителям народного ополчения с призывом крепить боеготовность и повышать качество боевой и политической учебы в современной непростой международной обстановке.