Ташкент, , 12:12 — REGNUM Извинения государственного служащего в Узбекистане не избавят чиновников от заслуженного наказания, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на заседании Олий Мажлиса (нижней палаты парламента), сообщает издание «Газета.uz».

Во время своего выступления глава республики поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву усилить борьбу с коррупцией в сфере строительства, здравоохранения и высшего образования.

Мирзиёев отметил, что депутаты Сената тоже должны вести контроль в сфере борьбы с коррупцией. «Три года прощали, хватит! Прошло это время. Теперь не отделаться просто извинением, примем законные меры», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января состоялись первые после выборов заседания законодательного собрания Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) Узбекистана и Сената республики.