Тбилиси, , 12:10 — REGNUM Сложности, которые видят власти Грузии на границе с Южной Осетией, обсудит со специальным представителем ЕС на ЮжномКавказе Тойво Клааром министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает грузинский МИД.

По данным грузинского дипломатического ведомства, проведение встречи запланировано на 21 января. Темами обсуждения будут новое ограждение, возведенное на грузино-южноосетинской границе, а также закрытие Цхинвалом ахалгорского перехода.

Как передавало ИА REGNUM, официальный Тбилиси болезненно относится к тому, что с южноосетинской стороны вдоль границы строится ограждение. Данный процесс в Грузии называют «незаконной бордеризацией». Пропускной пункт в Ахалгорском муниципалитете был закрыт решением президента Южной Осетии после того, как грузинские власти поставили в том районе блокпост. После безрезультатных призывов убрать сооружение Цхинвал принял решение закрыть этот и еще ряд пропускных пунктов до нормализации обстановки.

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