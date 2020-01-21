Тбилиси, , 10:23 — REGNUM Официальный визит министра иностранных дел Королевства Нидерландов Стефа Блока в Грузию ожидается с 21 по 22 января. Об этом сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Сообщается, что это будет первый за 10 лет официальный визит голландского главы дипломатического ведомства в Грузию.

«В рамках визита в Грузию министр проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани», — говорится в заявлении пресс-службы.

Согласно озвученному плану визита, министры обсудят двустороннее и многостороннее сотрудничество, ход евроинтеграции Грузии и ситуацию в Абхазии и Южной Осетии. По данным пресс-службы, во время визита Блок посетит деревню Одзиси возле грузино-южноосетинской границы, чтобы ознакомиться с тем, что там происходит.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Нидерланды посетил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, где встретился с главой правительства Марком Рютте.