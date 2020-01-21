Могадишо, , 10:04 — REGNUM Турция направила в Сомали самолет с членами медицинской спасательной команды, чтобы доставить в страну пострадавших в результате террористического акта, об этом 21 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, медицинская группа из девяти человек прибыла в страну на военно-транспортном самолете вооруженных сил Турции для оказания помощи трем гражданам страны, а также шестерым сомалийцам.

Напомним, 18 января в столице страны, городе Могадишо, произошел теракт, в результате которого погибли три человека, еще 20 получили ранения, в числе которых были граждане Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сомали ликвидированы 12 террористов