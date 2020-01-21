Тбилиси, , 09:28 — REGNUM Беспокойство по поводу событий на грузино-южноосетинской границе выразила 20 января и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд, общаясь с журналистами. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы обеспокоены теми событиями, которые происходят у административной линии, особенно, в течение последнего одного месяца, в том числе, у Чорчана», — сказала представитель Вашингтона.

Беспокойство ее вызвала информация, что якобы была сдвинута граница от Южной Осетии на территорию Грузии. Руд заявила о необходимости использовать в связи с данным обстоятельством международные механизмы, в том числе Женевские международные дискуссии.

Как передавало ИА REGNUM, 20 января Служба государственной безопасности Грузии сообщила об обнаружении на грузино-южноосетинской границе забора, который в ведомстве считают «незаконным».

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