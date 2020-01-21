Брюссель, , 07:55 — REGNUM Подготовить новый пакет санкций в отношении Турции, которая проводит геологоразведочные работы на шельфе Кипра, поручили Совету Евросоюза главы внешнеполитических ведомств 28 государств ЕС. Об этом 20 января журналистам заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Он отметил, что ситуация с возобновлением бурения обсуждалась с представителем Кипра на заседании Совета Евросоюза. По словам Борреля, работа по разработке новых санкций против Турции будет ускорена.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября турецкое судно Fatih начало бурение скважины на шельфе Средиземного моря к югу от кипрского полуострова Карпас.

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