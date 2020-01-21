Богота, , 03:49 — REGNUM Ливанское движение «Хезболла» включено в перечень террористических организаций, созданный в Колумбии, заявил колумбийский президент Иван Дуке на своей странице в Twitter.

«Колумбия приняла списки террористических организаций и лиц из Евросоюза и США», — заявил он.

Помимо ливанского движения в список попали «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дуке отметил, что обмен антитеррористической информацией позволит и Колумбии бороться с повстанческими движениями внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Гондурас признал движение «Хезболла» террористической организаций. Позднее госсекретарь США Майк Помпео на конференции в Колумбии выразил возмущение присутствием этой ливанской организации на территории Венесуэлы.

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