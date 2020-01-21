Киев, , 03:47 — REGNUM Планом «побыть в массовке у Путина» назвал предстоящий визит президента страны Украины Владимира Зеленского в Израиль бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович 20 января на своей странице в Facebook.

Зеленский 22−23 января посетит Всемирный форум Холокоста в Израиле. Однако, в отличие от президента России Владимира Путина, ему не предоставят возможности выступить на мероприятии.

«Такой формат приглашения президента Украины израильской стороной, которая все больше заигрывает с Москвой — унижение нашего государства», — написал Вятрович.

Он добавил, что ему стыдно за Зеленского, который «проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру» и при этом едет в Израиль «побыть в массовке у Путина».

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Добавим, ранее сам Зеленский в интервью The Times of Israel сообщал, что не сможет выступить на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, но несмотря на это принял решение поехать на форум.