Киев, , 21:59 — REGNUM В Верховную раду Украины может пройти скандальный украинский политик, бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Соответствующая тема обсуждалась в украинском парламенте сегодня, 12 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вятрович баллотировался в Раду по списку партии Порошенко «Европейская солидарность», однако оказался не на проходном месте. Сейчас депутат от «ЕС» Ирина Луценко подала заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья. Согласно списку, после нее в Раду должна зайти экс-замминистра энергетики Наталья Бойко, но внезапно она получила должность советника премьер-министра и отказалась от места в парламенте. Теперь следующим по списку «Европейской солидарности» в Раду заходит Владимир Вятрович.

Чтобы не пустить Вятровича в Раду, народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский призвал руководство парламента не лишать досрочно депутатских полномочий Ирину Луценко, но не встретил понимания у коллег.

«Политика политикой, но если человек обращается, что она не может выполнять свои обязанности, то надо принимать решение… А кто уже входит по списку — это уже другой вопрос», — заявил на это глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Эксперты считают, что по сути между «Слугой народа» и партией Порошенко случился первый масштабный «договорняк».

»Не зря премьер-министр Гончарук благодарил Вятровича за работу. И не словами только… Премьер решил помочь Вятровичу в трудоустройстве. И взял к себе в советники Наталью Бойко. Чем устранил последнее препятствие к появлению господина Вятровича в Верховной раде. Думаю, теперь должна быть ответная благодарность», — отмечает, в частности, журналист Владимир Полуев.

ИА REGNUM напоминает, что Вятрович широко известен своими скандальными историческими инициативами — например, отменить на Украине 8 марта и День Победы, а также героизацией ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих радикальных националистических элементов. В частности, во многом из-за его деятельности у Украины сейчас очень тяжелые отношения с Польшей. Также он известен как один из самых антироссийских политиков современной Украины.