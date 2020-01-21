Тунис, , 00:28 — REGNUM Элиасу Фахфеху поручил сформировать кабинет министров президент Туниса Каис Саид. Об этом 20 января сообщает радиостанция Mosaique FM.

Решение предложить пост премьер-министра Фахфеху, который был министром финансов в правительстве после революции 2011 года, Саид принял после консультаций с лидерами ведущих тунисских партий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января, после заседания, которое длилось 14 часов, Ассамблея народных представителей (парламент) Туниса отклонил списка министров, предложенный премьер-министром Хабибом Жемли. Впервые парламент Туниса отказал в доверии правительству страны.

После этого, у избранного 17 октября 2019 года президента Туниса Каиса Саида было 10 дней для проведения консультаций с политическими партиями и определения новой кандидатуры премьер-министра.

Если парламент повторно отклонит предложенный президентом состав правительства, президент получит право его роспуска и проведения досрочных парламентских выборов.

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