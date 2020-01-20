Багдад, , 23:14 — REGNUM От выдвижения своей кандидатуры на пост иракского премьер-министра отказался экс-министр коммуникаций страны Мухаммед Тауфик Алауи, передаёт 20 января Al Arabiya.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сих пор кроме Алауи претендентами на пост руководителя иракского правительства были глава иракской спецслужбы Мустафа аль-Казыми и глава консультативного совета при президенте Ирака Али аш-Шукри.

Напомним, предыдущий премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди в конце года заявил об уходе в отставку из-за непрекращающихся протестов. Пока он является исполняющим обязанности.

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