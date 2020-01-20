Москва, , 20:36 — REGNUM Член Совета Федерации, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас (Красноярский край), который является сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Российской Федерации, заявил, что граждане России будут голосовать за поправки в конституцию целиком, а не за каждую в отдельности. Об этом сенатор заявил сегодня, 20 января, в интервью РИА Новости.

«Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании», — подчеркнул Клишас.

Сенатор напомнил, что именно эти принципы соблюдаются при проведении выборов главы государства.

Всенародное голосование, по словам Клишаса, может пройти после того, как законопроект о поправках к конституции будет принят Федеральным собранием. Граждане будут голосовать «за документ целиком».