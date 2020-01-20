София, , 20:08 — REGNUM Предложение вынести правительству Болгарии вотум недоверия внесено оппозиционной Болгарской социалистической партией 20 января, сообщает Focus.

Инициатива передана оппозицией болгарскому парламенту — Народному собранию. Обоснование оппозиции в том, что болгарское правительство не смогло добиться результатов в сфере охраны окружающей среды и водоснабжения.

78 членов Народного собрания подписались под этим предложением.

Отмечается, что за вотум недоверия выступает также «Движение за права и свободы», против — коалиция «Объединённые патриоты» и правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии». Партия «Воля» пока не решила, одобрять ли инициативу социалистов.

Напомним, 21 декабря в городе Перник в Западной Болгарии введён режим чрезвычайной ситуации, так как жители частично остались без питьевой воды: они получают питьевую воду только семь часов в сутки.