Москва, , 18:20 — REGNUM В Ливии коллективный Запад столкнулся с двумя угрозами, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 20 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя решения стран Запада вмешаться в урегулирование ливийской ситуации.

«Коллективный Запад оказался сразу перед двумя угрозами, — констатировал Вассерман. — Во-первых, это очередное усиление России, и во-вторых, вдобавок к этому сокращение поставок нефти. А насколько я могу судить, нефть там идёт, по сути, за бесценок. Заметно дешевле общемирового уровня. Точно так же, как за бесценок шла нефть из иракских и сирийских месторождений, захваченных террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM). И кстати, многие полагают, что прекращение сланцевого бума — это на самом деле следствие прекращения вывоза нефти террористами в Турцию, когда наша авиация начала методически громить бензовозы террористов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Берлине 19 января прошла Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

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