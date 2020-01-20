Ташкент, , 17:50 — REGNUM Участие в политике Узбекистана оппозиции из-за рубежа невозможно, заявил 20 января узбекский президент Шавкат Мирзиёев в парламенте страны.

Мирзиёев «Узбекистанцы и я, как их президент, даже не представляем, что в нашей стране может функционировать подготовленная за пределами республики оппозиция».

Узбекский лидер отметил, что такая оппозиция не знала бы настоящих проблем республики и не могла бы действовать в интереса народа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые заседания после выборов, которые состоялись в Узбекистане конце минувшего года, прошли сегодня, 20 января, в верхней и нижней палатах узбекского парламента.

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