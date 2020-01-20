Ростов-на-Дону, , 17:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону открыли военный городок для мотострелкового полка 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 января.

В декабре 2019 года был создан мотострелковый полк, который стал первым воинским формированием, дислоцированным в Ростове-на-Дону.

«Данная воинская часть является правопреемником 121-го пластунского стрелкового Краснознаменного полка, входившего в состав 1-го Украинского фронта, который участвовал в освобождении городов Польши, Германии и Чехословакии», — отметил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

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