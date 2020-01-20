Москва, , 17:19 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предложил убрать из Конституции оговорку про два срока «подряд» для должности президента. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 января, это следует из проекта поправок к Конституции, который внёс в Госдуму президент.

Речь идёт о норме Конституции, которая запрещает одному и тому же лицу занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.

Ранее Владимир Путин уже отмечал, что считает возможным убрать из текста основного закона слово «подряд», тем самым ограничив срок президентства просто двумя сроками.