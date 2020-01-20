Москва, , 17:07 — REGNUM Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают создание Госсовета, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

«В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства предусматривается формирование президентом Российской Федерации Государственного Совета Российской Федерации», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

В соответствии с законопроектом органы местного самоуправления и органы государственной власти Российской Федерации входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и взаимодействуют в целях наиболее эффективного осуществления полномочий, имеющих государственное значение, также следует из поправок.