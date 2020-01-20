Минск, , 16:52 — REGNUM В ходе межправительственных переговоров Минск и Москва достигли договорённости о методике компенсации за поставленную весной 2019 года по нефтепроводу «Дружба» некондиционную нефть. Об этом 20 января проинформировала пресс-служба белорусского правительства.

Вопросы компенсации белорусским НПЗ ущерба от поставок так называемой «грязной нефти» (с превышением хлорорганики) в последнее время решали вице-премьеры Игорь Ляшенко (бывший руководитель белорусского госконцерна «Белнефтехим») и его российский коллега Дмитрий Козак. Летом прошлого года Минск настаивал на быстрой выплате ему компенсации в «сотни миллионов долларов», однако Москва приняла решение не торопиться с выплатой и провести детальную калькуляцию реального ущерба. В итоге посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил 8 декабря, что Минск согласен на $70 млн компенсации.

Однако самая серьёзная проблема для Минска связана с другой компенсацией — за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере. Александр Лукашенко формально не ставит под сомнение суверенитет России и право её принимать свои законы по своему усмотрению, однако очень обижен на отказ Москвы компенсировать Минску упускаемую выгоду от роста цен на нефть в результате такого «большого налогового манёвра».

Лукашенко отказался подписывать контракты на поставку нефти и газа из России, поэтому с 1 января отгрузка российской нефти в Белоруссию прекратилась, что грозит катастрофой белорусской нефтеперерабатывающей отрасли, а также предприятиям нефтехимии. Газ поставляется по временному двухмесячному соглашению с ценами 2019 года ($127 за тысячу кубометров).

Кроме того, Лукашенко в январе «задним числом» ввёл новый «экологический» налог для компаний, осуществляющих транспортировку нефти по территории Белоруссии. Минск также поставил вопрос о кратном повышении тарифа транзита российской нефти через белорусскую территорию. Лукашенко также пригрозил развернуть несколько участков нефтепровода на поставку нефти в Белоруссию и для начала санкционировал их внеплановый ремонт.