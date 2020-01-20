Чебоксары, , 16:46 — REGNUM Лидер чувашских единороссов, вице-спикер Госсовета Чувашии Юрий Кислов считает, что национальное достояние — не газ, а слово. И считает, что отсутствие слов — это «сценарий самого ужасного фильма ужасов». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в своём выступлении на Дне российской и чувашской печати.

В своём поздравлении он решил «немного философски» взглянуть на ценности.

«Вы знаете, иногда слышим по телевизору, что газ — это национальное достояние. Я иногда думаю, что слово, наше российское слово, — это национальное достояние страны. Начинаю сравнивать. Ну не будет газа. Плохо? Конечно, плохо. Но благодаря действиям нашего депутата Госдумы господина Малова — а он у нас в комитете по природопользованию он пролоббировал законопроект, который позволяет валежник бесплатно собирать — пойдём с ним наберём валежник и приготовим пищу, отопим жилище. А если не будет слова?» — на что журналисты ответили аплодисментами.

«А если не будет слова? Давайте пофантазируем. Вот я просыпаюсь утром, включаю радио и не слышу родной голос Николая Александровича Мулянова. Прихожу на работу, и у меня на столе нет «Советской Чувашии», «Алатырских вестей» или «Чебоксарских новостей». Включаю ТВ, а там заставка нашего национального телевидения и просто пейзаж Волги показан — и ни слова нет. Включаю интернет, а там — тишина. Это сценарий самого ужасного фильма ужасов. И я думаю, что слово важнее, чем газ. Я думаю, что нравственность важнее, чем материализм», — сказал парламентарий.

Читайте также: Глава Чувашии учинил скандал, призвав «мочить» журналистов