Чебоксары, , 20:42 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев учинил скандал на одном из первых публичных мероприятий нового года — года, который для него является ещё и предвыборным. Он угодил в федеральную повестку за призыв «мочить» за критику тех, кто «начинают писать, не зная о чём и о ком». Причём сделал это на журналистском мероприятии — Дне печати, при непосредственном участии депутатов Госдумы Николая Малова и Леонида Черкесова (фракция «Единая Россия»), а также прокурора Чувашии Василия Пословского, который в начале своей карьеры работал журналистом. Никто из высоких гостей публично на призыв главы республики не отреагировал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев Cap.ru

В десятиминутном выступлении Михаила Игнатьева значительная и наиболее эмоциональная часть была посвящена критическим публикациям. Глава Чувашии заявил, что «всегда воспринимал» корректную критику. Но те, кто «с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют», по мнению первого лица региона «сидят на заказах». И в итоге «мы будем иметь» «митинги на улицах». Игнатьев считает, что тех, кто в Чувашии «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком», «надо «мочить».

Отметим, что в 2012 году Михаил Игнатьев оказался в центре федерального скандала из-за заявления о формировании в Чувашии «чёрного списка» СМИ, «пишущих неправду». Тогда подобную инициативу резко осудили СМИ, политики и общественные деятели, включая членов Совета Федерации РФ и Общественной палаты России. Последняя даже вынесла этот вопрос в повестку заседания.

Напомним, в августе 2020 года у Михаила Игнатьева заканчивается второй срок полномочий.

ИА REGNUM публикует фрагмент из выступления главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Конечно, сегодня отдельные страны хотят переписать (историю Великой Отечественной войны, прим. ИА REGNUM). [Нужно] говорить ещё раз, ещё раз и ещё раз о Победе советского народа в этой Великой Отечественной войне и о Победе наших дедов, отцов, наших матерей в этой войне. Потому что отдельные — я могу сказать, и вы не понаслышке это знаете — как там в Сирии, Ливии и т.д. превращаются просто в террористов. Если простой вопрос любому журналисту задать — даже те журналисты, отдельные, которые, я на эмоциях могу сказать, прошу прощения: ни одну статью никогда не написали о человеке труда, имея свою добрую душу и доброе сердце.

Корректная критика — я сам лично всегда воспринимал и буду воспринимать, нет вопросов. С утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на этой земле, в нашей любимой Российской Федерации и пишут, как живётся в Европе хорошо, как живётся в Америке хорошо. А потом наши дети начинают говорить, получая фундаментальное образование в нашей Российской Федерации: «Мы не хотим работать в России, а хотим работать и жить в Европе или Америке».

Тогда мы будем иметь другое: митинги на улицах, неспокойную ситуацию где мы живём, некогда будет заниматься благоустройством своих дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства — будем заниматься только разборками. Эти вещи ключевые, о чём я сказал. Чего мы хотим добиться?

Отдельные, которые приходят с разных регионов с Российской Федерации к нам, хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому, Михаил Владимирович (министр информационной политики Михаил Анисимов, прим. ИА REGNUM), нам надо здесь чётко обозначать, если их надо «мочить», как в народе говорят, надо их «мочить». Кто они такие, откуда приехали, с какими помыслами, где они живут, где трудятся, на чём зарабатывают. Чтобы люди знали простые. Об этом надо говорить. Я не хочу здесь никого воспитывать, просто когда искажённая информация — она в конечном счёте оборачивается негативно даже для тех, кто соответственно подаёт эту информацию.