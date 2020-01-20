Москва, , 16:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о поправках к Конституции России. Об этом сегодня, 20 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, все поправки к Конституции были разработаны и оформлены в виде законопроекта, который президент, пользуясь своим правом законодательной инициативы, внёс на рассмотрение Государственной думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время своего послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил провести в стране конституционную реформу.

В частности, глава государства предложил сократить свои полномочия и передать Госдуме право формировать правительство. Кроме того, Государственный совет становится новым органом исполнительной власти, и положения о нем закрепляются в Конституции. Также повышается роль Конституционного суда. Помимо прочего, есть поправки к социальным статьям конституции.