Москва, , 16:27 — REGNUM Встреча лидеров стран БРИКС в День Победы в 2020 году возможна, но времени на это практически не будет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе пресс-конференции.

По его словам, если все пять лидеров действительно окажутся в одно время в одном месте 9 мая 2020 года, то времени на неформальные переговоры почти не будет.

Рябков подчеркнул, что в министерстве исходят из того, что неформальный саммит лидеров стран БРИКС запланирован на ноябрь 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный саммит БРИКС пройдёт с 21 по 23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, а неформальный — «на полях» саммита G-20 в Эр-Рияде в ноябре 2020 года.