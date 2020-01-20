Алжир, , 16:20 — REGNUM Восемь пособников террористов арестованы в Алжире, сообщили 20 января в алжирском минобороны.

Уточняется, что пособники террористов пойманы на северо-востоке страны (провинция Эль-Уэд), севере (провинция Бумердес) и на северо-западе (провинция Тиссемсилт).

Также обезврежены взрывные устройства, найденные в Бумердесе и в провинции Скикда. Здесь силовики уничтожили три тайных хранилища, в которых находились в том числе кустарно изготовленные мины.

Напомним, проблема терроризма в Алжире остро встала после того, как в декабре 1991 г. на выборах победу начал одерживать «Исламский фронт спасения». Тогда алжирская армия отменила второй раунд и «Исламский фронт спасения» был запрещён.

В ответ на это его сторонники ушли в подполье и начали совершать теракты.

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