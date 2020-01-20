Дюнкерк, Франция, , 16:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отметил «хорошие новости», говоря об инвестициях во Францию, посетив фармацевтический завод AstraZeneca в Дюнкерке, передает BFM TV.

«Хорошие новости не приходят сами по себе. Это происходит потому, что мы проводим реформы и наша страна движется», — заявил глава государства, обращаясь к 300 сотрудникам англо-шведской фармацевтической группы.

«Результаты есть. За последние два с половиной года мы создали чуть более 500 тыс. рабочих мест, а за последние восемь месяцев мы воссоздали рабочие места в промышленности. Сегодня мы являемся самой привлекательной страной с точки зрения инвестиций», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр объявил о значительных иностранных инвестициях и создании тысячи рабочих мест.

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