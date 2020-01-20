Бужумбура, , 15:31 — REGNUM Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую власти Бурунди за ограничение свободы выражения мнений и нарушение прав человека в преддверии выборов, которые должны состояться в мае 2020 года. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В принятой парламентом резолюции говорится, что законодатели ЕС обеспокоены «запугиванием, преследованием и произвольным арестом журналистов, правозащитников и представителей оппозиции».

В ней также отмечается, что средства массовой информации в восточноафриканской стране работают в «атмосфере страха», что создает условия, «которые не способствуют проведению заслуживающих доверия выборов».

Правительственные чиновники Бурунди были не сразу доступны для комментариев по резолюции. Ранее правительство последовательно отрицало нарушение прав человека или ограничение свободы выражения мнений в стране, отмечают репортеры.

По информации журналистов агентства, президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, который в прошлом году провел референдум, по итогам которого он может остаться у власти до 2034 года, неоднократно заявлял, что не будет добиваться четвертого президентского срока, однако правящая партия страны до сих пор не назвала своего кандидата на майские выборы.

Сотни бурундийцев были убиты в столкновениях с силами безопасности с 2015 года, когда Нкурунзиза вступил в третий президентский срок, передают журналисты.

Министр по правам человека Бурунди Мартин Нивябанди заявил агентству Reuters, что правительство отрицает эти обвинения. «Содержание отчета не соответствует существующей в стране реальности», — сказал он в сентябре.

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