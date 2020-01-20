Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Действия Цхинвала нарушают «фундаментальные права человека». Данное заявление грузинского министра по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили распространила 20 января пресс-служба ведомства.

Глава ведомства рассказала, что считает незаконным требование с южноосетинской стороны убрать блокпост возле села Уиста (Цнелис). Ее также раздражает, что власти Южной Осетии распорядились закрыть в том регионе пропускные пункты через границу и объявили, что не откроет их, пока блокпост не будет убран.

«Это очень раздражающее заявление, кроме того, что абсолютно незаконное, нарушает фундаментальные права людей, которым создаются тяжелые и острые проблемы, ситуация действительно очень критическая», — сказала Цихелашвили.

Она подчеркнула, что нарушение фундаментальных прав человека является тяжким нарушением, и все несут ответственность за подобные деяния.

Как передавало ИА REGNUM, в августе прошлого года грузинская сторона установила военный блокпост на южноосетинской территории в непосредственной близости от села. Цхинвал неоднократно требовал демонтировать сооружение, но этого сделано не было. В качестве защитных мер президент Южной Осетии закрыл пограничные пункты возле спорного блокпоста.

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