Москва, , 13:55 — REGNUM Турция, Россия и Египет могут сыграть определяющую роль в судьбе урегулирования в Ливии. Об этом заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Есть ряд стран, которые будут играть роль в плане определения вектора решения ливийской проблемы. Я не уверен, что это будет Иран, — скорее всего, Египет, который пока что в стороне. На Берлинской конференции президент Египта общался с Помпео, и как-то было понятно, что соседняя страна не хочет явно поддерживать одну из сторон», — заявил Лепехин.

«Но когда сложится формула Россия — Египет — Турция, это будет решающим (моментом). С ними будет готова разговаривать реальная сила, а реальная сила — это Хафтар», — указал он.

18 января накануне международной конференции по ситуации в Ливии в Берлине нефтяная компания Ливии NOC объявила форс-мажор в связи с тем, что армия генерала Халифы Хафтара заблокировала экспорт нефти из портов в центральной и восточной части страны.