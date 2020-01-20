Москва, , 12:51 — REGNUM Конференция по ситуации в Ливии в Берлине наглядно продемонстрировала, что основную озабоченность Европы в данной ситуации вызывает лишь экспорт ливийской нефти. Об этом заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«То, что происходит в Берлине, и всё участие Запада заключается в том, чтобы имитировать переговоры о мире, а на самом деле — решать бизнес-проблемы. Так и будет. Ещё одно соображение есть у Запада — не дать России как-то сыграть свою роль», — заявил Лепехин.

Напомним, 18 января нефтяная компания Ливии NOC объявила форс-мажор в связи с тем, что армия генерала Халифы Хафтара заблокировала экспорт нефти из портов в центральной и восточной части страны.