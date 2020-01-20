Улан-Удэ, , 12:39 — REGNUM От Бурятского гидрометцентра требуют наладить работу по мониторингу состояния воздуха в населённых пунктах Центральной экологической зоны Байкала. Об этом ИА REGNUM сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре по итогам проверки деятельности центра.

«Город Улан-Удэ ежегодно входит в число наиболее загрязненных городов Российской Федерации. Для решения имеющихся проблем, в первую очередь необходимо организовать надлежащий мониторинг атмосферного воздуха на территории Бурятии», — отметили в надзорном ведомстве.

Проводимые в настоящий момент работы, по мнению прокурора, ведутся с нарушениями и практически бесполезны. Так, в республике установлены 6 стационарных постов наблюдения, однако они размещены вне зависимости от численности населения и площади города или посёлка. Между тем, это является обязательным пунктом.

Отмечается полное отсутствие мониторинга состояния воздуха в поселениях Центральной экологической зоны Байкала. Начальнику гидрометцентра уже внесено представление. Прокуратура также будет контролировать работы по исправлению ситуации.

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