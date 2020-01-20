Москва, , 12:33 — REGNUM Генерала Халифа Хафтар имеет потенциал для консолидации противоборствующих сторон Ливии. Об этом заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«В Ливии появился Хафтар — в чём преимущество? Человек, который начал консолидировать вокруг себя разные племена, лидеров разных формирований. Естественно, это та линия, которая будет усиливаться. Очевидно, никто не хочет терять из вменяемых ливийцев это государство», — заявил Лепехин.

18 января накануне международной конференции по ситуации в Ливии в Берлине нефтяная компания Ливии NOC объявила форс-мажор в связи с тем, что армия генералаХалифы Хафтаразаблокировала экспорт нефти из портов в центральной и восточной части страны.