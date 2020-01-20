Москва, , 12:23 — REGNUM Европейские страны показали свою неспособность урегулировать ситуацию в Ливии. Об этом заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Одно дело разбомбить, поставить там марионеточное правительство. Другое дело — что-то делать с этим государством, которое развалилось на шесть частей, фактически, с тремя главными центрами силами», — заявил Лепехин.

«Я считаю, что тут даже больше афганская ситуация подходит. Тут чуть лучше ситуация, чем в Сирии, но хуже, чем в Афганистане. Там тоже американцы контролируют Кабул, а дальше всё вертится вокруг наркотиков, вокруг бизнес-схем. Есть талибан, исламисты и основная территория предоставлена сама себе», — подчеркнул он.

18 января накануне международной конференции по ситуации в Ливии в Берлине нефтяная компания Ливии NOC объявила форс-мажор в связи с тем, что армия генерала Халифы Хафтара заблокировала экспорт нефти из портов в центральной и восточной части страны.