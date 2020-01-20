Кишинёв, , 12:01 — REGNUM Автомобили с номерами Приднестровья не смогут пересекать границу с Украиной. Запрет на въезд на территорию страны будет введён с апреля 2020 года. Об этом сегодня, 20 января, в ходе брифинга сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику.

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«Наши украинские коллеги проинформировали, что с 1 апреля они перестанут пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами», — приводит ТАСС слова Кику.

Он призвал жителей левого берега Днестра легализовать свой транспорт с помощью специального номерного знака, который был ранее совместно разработан Кишиневом и Тирасполем.

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Как сообщало ИА REGNUM, c 10 января Молдавия в одностороннем порядке запретила автотранспорту с приднестровскими номерами передвигаться через пограничные пункты пропуска. Ответные меры от Приднестровья последовали неделю спустя. 17 января было объявлено о введении ограничений для автомобилей с молдавской регистрацией на пересечение государственной границы ПМР и Украины. Ограничения вступят в силу 24 января, если Молдавия не откажется от введенного ранее запрета.