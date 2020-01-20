Москва, , 11:47 — REGNUM Бюрократия ООН и Евросоюза намерена исключить Россию и Турцию из процесса мирного урегулирования в Ливии. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на телеканале «Россия 24».

«Бюрократию ООН беспокоило (на конференции) создание новых рабочих мест. Теперь будет специальный международный комитет по соблюдению договорённостей в Берлине. Назначена на февраль в Берлине новая политическая конференция. И при этом будут пытаться максимально Россию и Турцию из процесса мирного исключить», — заявил Малькевич.«На пресс-конференции должен был быть синхронный перевод на русском и на турецком. И того и другого перевода не было. Путин и Эрдоган уехали и всё — там царила (канцлер Германии) Меркель как организатор и (генсек ООН) Гуттериш, который представлял, сколько денег ООН можно будет потратить на накачивание мифа о замирении в Ливии», — подчеркнул он.

18 января накануне международной конференции по ситуации в Ливии в Берлине нефтяная компания Ливии NOC объявила форс-мажор в связи с тем, что армия генерала Халифы Хафтара заблокировала экспорт нефти из портов в центральной и восточной части страны.