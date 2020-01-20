Москва, , 09:38 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») советует Украине сменить символику страны и прогнозирует включение республики в список запрещенных экстремистских организаций.

В антитеррористическое пособие Великобритании вместе с нацистской символикой полиция внесла украинский трезубец и эмблему полка «Азов», признанного в России террористической организацией.

«Что же касается трезубца… Современные нацисты слишком долго издевались над украинским гербом. Под этим символом они избивали людей и рушили страну. Может, пришло время сменить символику Украины? Как под флагами с трезубцем будут жить люди Донбасса, на которых карательные отряды день и ночь кидали мины?.. Послушайте, ведь никто же не додумается вывесить свастику в Берлине, хотя до Гитлера этот знак никто не связывал с концлагерями и зверскими расправами», — рассуждает Поклонская.

Она рекомендует властям Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским сменить госсимволику государства.

«Если в ближайшее время новое руководство не наведёт порядок в Украине и не поставит на место (за решётку) радикалов во главе с такими, как Аваков и Порошенко, то не исключено, что Европа включит всю страну в список запрещённых экстремистских организаций. А мне, как и другим нормальным украинцам, россиянам, очень больно наблюдать, как преступники насилуют Украину», — отметила Поклонская в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.