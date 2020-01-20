Ташкент, , 09:36 — REGNUM Государственный департамент США планирует выделить Узбекистану $14,4 млн в 2020 году на поддержку реформ в стране, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики со ссылкой на доклад исследовательской службы Госдепа.

Средства будут направлены на содействие верховенству закона и экономическое развитие, в том числе на диверсификацию сельского хозяйства за счет использования американских технологий. Вашингтон также окажет помощь в улучшении пограничного контроля.

Прогресс в проведении экономических реформ также отметили во Всемирном банке, сообщается в докладе Госдепа. Программа реформ в Узбекистане получила поддержку и одобрение Конгресса США.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео планировал посетить Узбекистан 4−5 января 2020 года. Однако стороны согласовали перенос визита на более поздний срок.

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