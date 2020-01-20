Сеул, , 08:30 — REGNUM МИД Южной Кореи еще на шесть месяцев продлил запрет для туристов на посещение шести стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, в ходе 40-го заседания Комитета по паспортной политике было принято решение продлить на полгода запрет на посещение таких стран, как Ирак, Сирия, Йемен, Ливия, Сомали и Афганистан.

Известно, что под запрет также попали некоторые районы Филиппин, в частности провинция Сулу, Бассилан, Тави-Тави и полуостров Замбоанга.

В министерстве отметили, что запрет на посещение был продлён в связи с волнениями в данных странах и регионах, плохими условиями безопасности и высокими рисками терроризма. Запрет будет действовать с 1 февраля по 31 июля 2020 года.