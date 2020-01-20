Алжир, , 02:52 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал причины, по которым именно его страна должна стать площадкой для урегулирования ливийского конфликта, сообщает Tout Sur l'Algérie.

По словам алжирского лидера, от безопасности в Ливии зависит не только безопасность Алжира, лучшим способом сохранения мира в регионе является «взаимная помощь в борьбе с экстремизмом и терроризмом».

Теббун заявил также о недопустимости иностранного вмешательства в ливийский конфликт. «Региональная и международная борьба за влияние и множественность противоречивых повесток дня играют в пользу статус-кво», — отметил президент.

Алжир занимает равноудаленную позицию в ливийском конфликте, и именно поэтому именно Алжир может стать единственной страной, способной стать посредником между противоборствующими сторонами в Ливии.

Ранее президент высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил, что Алжир является «единственной арабской державой, способной восстановить равновесие» в Ливии.