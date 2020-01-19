Берлин, , 15:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара за годы сотрудничества научились находить приемлемые компромиссы. Встреча лидеров двух стран проходит в Берлине в преддверии международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии.

Напомним, что Эрдоган занял конкретную сторону конфликта — он поддерживает Правительство национального согласия Файеза Сараджа, которое окопалась в Триполи.

Россия занимает более сдержанную позицию, контактируя со всеми сторонами конфликта, хотя Москва и оказывала некоторую поддержку Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.